Салехард, ул. Подшибякина, 17. Контакты
+7 (34922) 3-34-72
otvetsek-ks@mail.ru
-12...-14°C
30.01.2017 06:24
«Ямальский меридиан» №1,2017Читать номер
«Северяне» №4, 2016Читать номер
овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 30 января 2017, четвертый лунный день (всх 9:24 - зах 20:07). Этот день счастливый для всяких новых начинаний, для поиска пропавших вещей или людей. День, благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений. Этот день может стать несчастливым и по вине самого человека, особенно если он окажется в сфере каких-либо фатальных влияний, обстоятельств или ополчится на своего ближнего. Сны могут исполниться.
Поедем и не только поедим
27 Января 2017
«Красный Север» приступает к написанию большой энциклопедии национальной кухни. Собирать рецепты отправляемся по всему Ямалу!
Автотуру не помешала метель – колонна едет дальше в Тазовский
29 Января 2017
Владельцев домашних питомцев заставят их чипировать
28 Января 2017
Законодательные инициативы ямальцев, ужесточающие ответственность за нарушение правил содержания домашних животных, вошли в проект федерального закона.
В Новом Уренгое испытывают арктическую версию «вахтовки»
28 Января 2017
Обычный рейд «Народного контроля» затянулся со скандалом до полуночи
28 Января 2017
В Салехарде нерадивые продавцы устроили общественникам разборки с попытками сокрытия вещдоков.
Салехардцев с дивана поднимут библиотекари
25 Января 2017
Для жаждущих перемен в жизни северян они открывают сезон популярных лекций. Хотите научиться сервировать стол и подавать знаки официанту? Тогда этот курс точно для вас!
«Красный Север» приступает к написанию большой энциклопедии национальной кухни. Собирать рецепты отправляемся по всему Ямалу!
Чем привлекает арктический туризм и чего ему не хватает?
В канун нового года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил с «оригинальным» предложением
32-летняя Елена Нуйкина, молодой ученый, вступает в новый год с обетом: не покупать ни одной новой вещи – ни шуб, ни джинсов, ни даже носков. Экономический кризис здесь ни при чем.