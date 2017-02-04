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«Ямальский меридиан» №2, 2017Читать номер
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овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 4 февраля 2017, девятый лунный день (всх 11:24 - зах 1:21). Этот день лучше всего посвятить только тем делам, которые уже давно начаты и требуют только продолжения. Он хорош и удачлив для новостройки и перестройки, для удобрения земли, посадки и посева, для покупки крупного рогатого скота. Труд в этот день умножит опыт и благоразумие. День хорош также для веселья, для любовного общения. Сны - сбудутся.
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