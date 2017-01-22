Салехард, ул. Подшибякина, 17. Контакты
+7 (34922) 3-34-72
otvetsek-ks@mail.ru
22.01.2017 08:20
«Ямальский меридиан» №1,2017Читать номер
«Северяне» №4, 2016Читать номер
овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 22 января 2017, двадцать четвертый лунный день (всх 3:25 - зах 12:41). Этот день можно назвать безразличным, нейтральным. И все же лучше, без вреда и без ущерба, - продолжать уже начатое.
Скорая пойдёт на таран?
21 Января 2017
«КС» выяснил, как относятся сотрудники станции скорой помощи Салехарда к возможности пробивать себе дорогу.
Ямал сдаёт нормы ГТО
21 Января 2017
Сегодняшний день, 21 января, для салехардцев, которые радеют за здоровый образ жизни, особенный: наконец и они приступили к официальной сдаче спортивных нормативов ГТО.
Григорий Ледков и Елена Лаптандер устранят пробелы в законодательстве
20 Января 2017
Воздушные ворота Тюмени расширились ради пассажиров
21 Января 2017
Четыре миллиарда рублей поровну вложили Ямал и Тюменская область в реконструкцию аэровокзального комплекса, торжественно открытого на этой неделе. Перемены оценил Дмитрий Кобылкин.
Гран-при от Зайцева, респект от Васильева
21 Января 2017
Школьница-модельер из Нового Уренгоя вышла в финал Национальной премии.
Искусство подают на блюдечке
21 Января 2017
«КС» узнал, почему художники отдают предпочтение принтам, а не следуют традициям классики.
Эмоции и страхи первого на Ямале турнира ММА.
В канун нового года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил с «оригинальным» предложением
32-летняя Елена Нуйкина, молодой ученый, вступает в новый год с обетом: не покупать ни одной новой вещи – ни шуб, ни джинсов, ни даже носков. Экономический кризис здесь ни при чем.