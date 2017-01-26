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26.01.2017 18:04
«Ямальский меридиан» №1,2017Читать номер
«Северяне» №4, 2016Читать номер
овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 26 января 2017, двадцать восьмой лунный день (всх 7:11 - зах 15:29). Этот день основательно несчастлив - во всем и для всего. Ничего не следует начинать, предпринимать, все пойдет вкривь и вкось. Сны весьма правдивы.
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