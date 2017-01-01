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01.01.2017 14:58
«Ямальский меридиан» №12,2016Читать номер
«Северяне» №4, 2016Читать номер
овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 1 января 2017, День будет удачным для поездок и путешествий, командировок и переезда. Для людей, в этот день заболевших, болезнь может оказаться весьма опасной. Снам, в большинстве случаев, можно доверять. Ребенку, родившемуся сегодня, не суждена внешняя красота, поэтому только своим умом и знаниями, доброжелательностью и прилежным трудом привлечет он к себе внимание.
Ямальцам накукарекали счастья и добра
31 Декабря 2016
Одиноким и многодетным матерям в трудной ситуации поможет регион
30 Декабря 2016
Губернатор поручил проанализировать ситуацию в семьях, в которых матери-одиночки воспитывают несколько детей или детей с ограничениями в здоровье.
Якутские лошади адаптировались на Севере
30 Декабря 2016
Год назад агрофирма «Толькинская» получила два табуна диких якутских лошадей. За это время стадо пополнилось двумя жеребятами.
Одну партию спиртного одновременно продали в Магадане и на Ямале…
31 Декабря 2016
В Арктическом регионе, благодаря внедрению ЕГАИС, уже обнаружили 8, 5 тысячи бутылок контрафакта в свободной продаже.
Все на улицу! Заселяем ледовые городки!
30 Декабря 2016
Наполняем каникулы яркими эмоциями, культработники приготовили для нас много приятных сюрпризов.
Когда в ваше удостоверение личности ставят отметки, оказывается, надо следить не только за их содержанием, но и колером
Рекордно низкую температуру, – 53 по Цельсию, на прошлой неделе зафиксировали в Ноябрьске, в других городах доходило до 50. Сейчас холода отступили. Надолго ли?
Что такое отечественный кинематограф, кто в него верит и кто оценит? Эти вопросы звучат риторически, когда провожаешь взглядом зрителей, покидающих кинозал. На «Территории» остались «живые», незаинтересованные самоудалились.
Сегодня ровно семь лет с того дня, как запущен сайт госуслуг. В Салехарде до сих пор могут возникнуть проблемы с регистрацией. Точнее, с подтверждением личности.