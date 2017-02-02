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«Ямальский меридиан» №1,2017Читать номер
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овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 1 февраля 2017, шестой лунный день (всх 10:10 - зах 22:42). Этот день радости и страстей. Очень хорош и удачен для науки и исследовательской работы, для всякого рода умственных и духовных занятий, поиска пропавших людей, вещей, животных. О снах лучше ничего не рассказывать.
Ямальских сотрудников МЧС переподчинят Красноярску
1 Февраля 2017
Руководитель расположенного там Сибирского регионального центра МЧС сегодня, 1 февраля, завершил знакомство с работой главных управлений министерства в регионах УФО визитом на Ямал.
Ямал и «ЛУКОЙЛ» развивают партнёрские отношения
1 Февраля 2017
Вчера, 31 января, в правительстве автономного округа глава региона Дмитрий Кобылкин и президент нефтяной компании Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве на три года.
Скоростной Интернет дотянут в глубинку и к медикам
1 Февраля 2017
Красноселькуп стал одним из двух кандидатов на «оптику» среди райцентров.
Сколько алиментщиков на Ямале ходили по грани?
1 Февраля 2017
Салехардцев научили охотиться за кадрами
1 Февраля 2017
Как снять снимки с умом и на долгую память, подсказала салехардцам Надежда Соболевская из Лабытнанги.
«Красный Север» приступает к написанию большой энциклопедии национальной кухни. Собирать рецепты отправляемся по всему Ямалу!
Чем привлекает арктический туризм и чего ему не хватает?
В канун нового года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил с «оригинальным» предложением
32-летняя Елена Нуйкина, молодой ученый, вступает в новый год с обетом: не покупать ни одной новой вещи – ни шуб, ни джинсов, ни даже носков. Экономический кризис здесь ни при чем.