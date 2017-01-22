рыбы

рыбы (20.02 – 20.03) – 22 Января 2017

Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.