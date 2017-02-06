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06.02.2017 04:34
«Ямальский меридиан» №2, 2017Читать номер
«Северяне» №4, 2016Читать номер
овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 6 февраля 2017, одиннадцатый лунный день (всх 12:37 - зах 3:55). Это день победы и бессмертия. Ушедший из жизни человек будет долго жить в памяти своего народа или даже всего человечества. Этот день хорош и для отправления в путь-дорогу, для начала долгого путешествия. У мужчин они незначительны.
Кулинарная экспедиция «КС» за рецептами ямальской кухни стартовала!
4 Февраля 2017
В пятницу вечером, 3 февраля, журналистов окружной газеты принимала столица Приуральского района поселок Аксарка.
«Дети Арктики» ждут на новоселье парламентария
4 Февраля 2017
В Новом Уренгое готовится принять воспитанников детский сад с громким названием.
Плиты на ямальских трассах продолжат менять на асфальт
3 Февраля 2017
Ямальский омбудсмен предлагает «резервировать» зарплаты на случай банкротства работодателя
4 Февраля 2017
В Салехарде читали стихи Романа Ругина
4 Февраля 2017
Запрет на вылов ямальского муксуна можно будет снять не раньше чем через 5-10 лет.
Маленького тундровика, об исчезновении которого в Ямальском районе в пятницу, 27 января, заявили родные, сегодня нашли мертвым.
В канун нового года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил с «оригинальным» предложением
«Красный Север» приступает к написанию большой энциклопедии национальной кухни. Собирать рецепты отправляемся по всему Ямалу!