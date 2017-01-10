Салехард, ул. Подшибякина, 17. Контакты
+7 (34922) 3-34-72
otvetsek-ks@mail.ru
10.01.2017 02:33
«Ямальский меридиан» №1,2017Читать номер
«Северяне» №4, 2016Читать номер
овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 9 января 2017, двенадцатый лунный день (всх 13:58 - зах 4:55). Этот день основательно несчастливый и неудачный. Ничего не следует предпринимать или начинать, так как все это пойдет прахом и в результате принесет лишь потери. Сны почти все исполняются.
На морозе испытали технику… и перенесли путешествие на собачьих упряжках
9 Января 2017
Ямальские путешественники провели пробный заезд на 80 км по Надымскому району.
Чиновники начнут работать дольше
9 Января 2017
Вступил в силу принятый весной 2016-го закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для государственных и муниципальных гражданских служащих.
Ямальские рыбаки побили 15-летний рекорд
9 Января 2017
С 2017 года региону увеличат квоту добычи белорыбицы на 300 тонн.
Старушка «буханка» ещё долго не заржавеет…
9 Января 2017
Ямальские автомобилисты раскритиковали обновлённый УАЗ-3741.
Все на улицу! Заселяем ледовые городки!
30 Декабря 2016
Наполняем каникулы яркими эмоциями, культработники приготовили для нас много приятных сюрпризов.
32-летняя Елена Нуйкина, молодой ученый, вступает в новый год с обетом: не покупать ни одной новой вещи – ни шуб, ни джинсов, ни даже носков. Экономический кризис здесь ни при чем.
В окружной столице сегодня ночью случился пожар – вспыхнул многоквартирник в центре.
Сегодня ровно семь лет с того дня, как запущен сайт госуслуг. В Салехарде до сих пор могут возникнуть проблемы с регистрацией. Точнее, с подтверждением личности.
Это настолько просто, что разочаровывает. Я догадалась по аналогии с одной ситуацией.