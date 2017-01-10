рак

рак (22.06 – 23.07) – 10 Января 2017

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.