Сегодня 30 января 2017, четвертый лунный день (всх 9:24 - зах 20:07). Этот день счастливый для всяких новых начинаний, для поиска пропавших вещей или людей. День, благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений. Этот день может стать несчастливым и по вине самого человека, особенно если он окажется в сфере каких-либо фатальных влияний, обстоятельств или ополчится на своего ближнего. Сны могут исполниться.