Сегодня 1 января 2017, День будет удачным для поездок и путешествий, командировок и переезда. Для людей, в этот день заболевших, болезнь может оказаться весьма опасной. Снам, в большинстве случаев, можно доверять. Ребенку, родившемуся сегодня, не суждена внешняя красота, поэтому только своим умом и знаниями, доброжелательностью и прилежным трудом привлечет он к себе внимание.