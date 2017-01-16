Салехард, ул. Подшибякина, 17. Контакты
+7 (34922) 3-34-72
otvetsek-ks@mail.ru
16.01.2017 22:03
«Ямальский меридиан» №1,2017Читать номер
«Северяне» №4, 2016Читать номер
овен
21.03 – 20.04
телец
21.04 – 21.05
близнецы
22.05 – 21.06
рак
22.06 – 23.07
лев
24.07 – 23.08
дева
24.08 – 23.09
весы
24.09 – 23.10
скорпион
24.10 – 22.11
стрелец
23.11 – 21.12
козерог
22.12 – 20.01
водолей
21.01 – 19.02
рыбы
20.02 – 20.03
Сегодня 16 января 2017, девятнадцатый лунный день (всх 21:46 - зах 10:31). Этот день несчастливый, поэтому лучше всего, если только позволяют обстоятельства, оставаться дома и никуда не выходить. Нельзя жениться или выходить замуж, избегать половой жизни. В этот день особо следует опасаться пьяных людей, способных нанести ущерб здоровью и даже изувечить. Сны - сбудутся.
Клетка «Полярного медведя» принесла славу новоуренгойцам
16 Января 2017
Эмоции и страхи первого на Ямале турнира ММА.
Северяне подключаются к сдаче спортивных нормативов
16 Января 2017
Первооткрывателями по сдаче спортивных нормативов на Ямале стали жители Муравленко.
Думцам сократили время обеда и задержали после шести вечера
14 Января 2017
У народных избранников дошли руки до законопроектов, годами складываемых предшественниками под сукно.
Альпийская коза прижилась в Салехарде
16 Января 2017
Студент создаёт Новому Уренгою виртуальную копию
16 Января 2017
В арктических широтах появился город – Уренгойск! Там идеально голубое небо, много зелени и совсем нет зимы.
Из этногардероба русский сарафан перекочевал на плечики модниц
14 Января 2017
Эмоции и страхи первого на Ямале турнира ММА.
Молдавский певец в это воскресенье представил клип, снятый на Лаборовой.
В канун нового года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил с «оригинальным» предложением
Телеканал «ТНТ» анонсировал комедийный сериал, события которого происходят в Ноябрьске. Но когда северяне стали разглядывать кадры, нефтяной столицы Ямала они не обнаружили. Почему – выяснил «КС».
В канун нового года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил с «оригинальным» предложением
32-летняя Елена Нуйкина, молодой ученый, вступает в новый год с обетом: не покупать ни одной новой вещи – ни шуб, ни джинсов, ни даже носков. Экономический кризис здесь ни при чем.